KOŘENÍ: Let do minulosti

Cestování letadlem už není tak úchvatný zážitek. Pro mnohé je to spíše jen nutné zlo, které neochotně podstoupíme, pokud se vypravíme do vzdálené země. V sedmdesátých letech ale létání zažívalo svou zlatou éru a luxusní cestu si mohli dovolit jen ti bohatí. I proto nostalgie a touha vrátit se v čase mnohé přivádí do Kalifornie. Zlatý věk létání totiž připomíná jedinečná hollywoodská restaurace severozápadně od Los Angeles.