Japonská specialita ryba fugu, která je kvůli svému prudkému jedu přirovnávána k ruské ruletě. Nebo ten nejkvalitnější tuňák modroploutvý! To vše bylo po více než osmdesát let k dostání na tokijském rybím trhu Tsukiji. Tento týden se japonská metropole se svou ikonou rozloučila. My se teď podíváme na vůbec poslední aukci tuňáků, kterou rybí trh hostil.