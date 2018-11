KOŘENÍ: Vypěstované maso z laboratoře

Margarín, to je asi nejznámější náhražka, která si mezi potravinami našla své pevné místo. Američtí vynálezci dělají všechno pro to, aby se na seznam běžných náhražek zapsalo i maso vypěstované v laboratoři.

Kuřecí maso z laboratoří americké firmy Just Food chutná jako opravdové maso. To byla až dosud největší překážka ve výrobě masa, které není masem. V tomto případě jde vlastně o bílkoviny rostlinného původu, do nichž vědci vložili kmenové buňky z kuřete a vytvořili buňkám podmínky, aby mohla vyrůst svalovina a tukové buňky, které maso tvoří.