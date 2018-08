Koupání na vlastní nebezpečí: Mít plavčíky provozovatele nic nenutí

Třeba koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou si zvláště rodiny s dětmi vybírají právě proto, že je hlídané plavčíky. Jsou tam hned dva. Každý si hlídá jeden bazén.

"Hlídáme dodržování řádu koupaliště, jestli malé děti a neplavci nechodí do velkého bazénu a kvalitu vody. Bylo tady 1600 - 1700 lidí denně, tak to je docela dost velký zápřah," popsala TV Nova plavčice Vladimíra Hoření.

Návštěvníci si to, že je koupaliště hlídané plavčíky, pochvalují a brali by, kdyby taková služba byla na všech koupalištích.

Vstupné je asi 2x vyšší než na nehlídané koupaliště. Voda je tam filtrovaná a upravovaná. Jídlo a pití pak vyjde přibližně nastejno.

Oblíbené je i koupaliště Kristýna v Hrádku nad Nisou. Tam je ale koupání na vlastní nebezpečí. Areál má čtyři pláže a doprostřed je to nějakých 300 metrů.

"Kristýna není klasický bazén, kde si sedne plavčík na empire a má celý přehled o celým tom areálu. To není na plavčíka, který tady bude sedět a pískat na píšťalku, ale to už je na vodní záchrannou službu," řekl TV Nova starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka.

Podle správce areálu Radka Petra by v Kristýnce potřebovali tak 10 plavčíků a dvě směny. Podle starosty to není otázka peněz, protože areál je výdělečný. A protože v posledních letech několikanásobně stoupla jeho oblíbenost, možná tu brzy nějakou službu uvidíme. Oslovení návštěvníci koupaliště by to uvítali.