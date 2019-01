Koupit nové, nebo ojeté auto? Ptejte se experta!

Zájem o ojetiny stále roste. Jaké jsou nejčastější chyby při nakupování ojetého vozu a podle čeho hledat? Poradíme vám, kdy se vyplatí koupit auto nové a jak neprohloupit.

Dovoz ojetých aut starých do tří let se loni zvýšil o 29 procent na 13.000 vozů. Kdy se vyplatí auto opravit a kdy už ne? Kolik je ještě optimální do auta investovat? Podle čeho bychom měli vybírat ojeté auto a na co si dát pozor? Kdy je nejvyšší čas auto prodat? Rozhoduje při koupi ojetého auta stáří vozidla?

Nejen na tyto otázky bude odpovídat náš host. Otázky mu můžete posílat i vy: