Nákup bytu v Česku je stále těžší. Už nestačí ani 10 ročních platů

Koupit v České republice byt se pro stále větší část obyvatel stává nedostupným luxusem. Na jeho pořízení totiž nestačí ani 10 průměrných ročních platů. Češi ze všech evropských národů na vlastní byt šetří nejdéle. Třeba Španělé by si za stejnou dobu našetřili na dva byty.

Podle analytické a auditorské společnosti Deloitte Češi potřebují na nákup průměrného bytu o výměře 70 metrů čtverečních téměř 11 ročních platů. Ze všech zemí, v nichž Deloitte dostupnost bytů srovnával, vyšla Česká republika nejhůře. Britové našetří na byt v novostavbě za 10 let, Izraelci za 9,6 roku. Osm let musí šetřit Francouzi, Maďaři a také Slovinci.

Naopak na opačném konci žebříčku stojí Nizozemsko, kde jsou ale ve srovnání zahrnuty ceny v novostavbách i u starších bytů, Německo, kde jde o vyvolávací ceny, a Španělsko. Za relativně dostupné označila společnost také byty v Dánsku, Portugalsko nebo v Rakousku.

Ve většině sledovaných zemí v předminulém roce ceny nemovitostí stoupaly. Ve Slovinsku to bylo dokonce o více než čtvrtinu. O 15 % zdražily ceny za metr čtvereční bytu ve Španělsku, v České republice to bylo o 5,5 %. Propad zaznamenala jen Itálie a Velká Británie, kde ceny klesly o 9 %. To bylo ale dáno propadem britské libry, v librách byly ceny pořád vyšší, než v předchozích letech.

Hůře dostupným se stává hlavně bydlení v českém hlavním městě. V roce 2016 stouply ceny meziročně o 10,5 %. Více zdražily jen byty v Amsterdamu (11,9 %), Budapešti (15,3 %) a Paříži (15,6 %).

Podle webu Realitymix.cz navíc ceny bytů v Praze dále dramaticky rostou. Na konci roku 2016 odhadoval web průměrnou cenu za 1 m2 na 72 tisíc korun, od té doby se vyšplhala na téměř 83 tisíc korun.

Česko ale vyniká poměrně nízkou nerovností mezi regiony. V Praze vyjde byt na 117 % celonárodního průměru, to v centru Londýna je to 357 %, v centru Paříže 305 %, v Lisabonu 241 % a v Mnichově 223 % národního průměru dané země.

Prudký růst cen bytů má i další následky - roste také cena pronájmů. "Zdražení se projevuje v tom, že jdou na odbyt pronájmy a na základě toho i ty pronájmy zdražují," prozradil pro TN.cz realitní makléř Martin Vaš.

Ceny pronájmů prodražuje i rozhodnutí České národní banky, která zakázala poskytovat tzv. 100% hypotéky. Na pořízení nemovitosti musí mít lidé našetřenu alespoň desetinu z ceny nemovitosti, proto musí více lidí volit pronájmy. Vyšší poptávka pak nájmy dále zvyšuje.