Kousek od tragédie: Letadlo skoro přistálo na jiná letadla! VIDEO

Děsivé video zachytila bezpečnostní kamera na střeše jednoho z terminálů letiště. Teď je po půl roce vyšetřování zveřejnila NTSB.

reklama

Chybělo pár metrů a mohla to být nejhorší letecká katastrofa v dějinách. Airbus A320 společnosti Air Canada s 140 lidmi na palubě se čtvrt hodiny před půlnocí místního času 7. června 2017 blížil na přistání na dráhu 28R letiště v San Francisku.

Na paralelní pojížděcí dráze C stála seřazená čtyři letadla. Boeing 787-9 United Airlines na lince do Singapuru, Airbus A340-300 Philippine Airlines mířící do Manily. Další Boeing 787-9 United Airlines, který měl startovat do Sydney a za ním Boeing 737-900ER United Airlines operující let do Cancúnu. Dohromady bylo v pěti letadlech téměř 1100 sedaček! Kolik míst bylo zaplněných v letadlech čekajících na odlet, ale NTSB nezveřejnila.

Kapitánovi kanadského Airbusu se zdálo, že vidí světla. Proto se ptal řídící věže. "Pro věž, chceme se ujistit, tady Air Canada 759, vidíme na ranveji nějaká světla. Potvrďte, že máme povoleno přistát."

Věž San Francisco: "Air Canada 759, potvrzuji. Povoleno přistát na ranvej 28R. Na 28R není nikdo, jen vy."

"Kam to letí? Je na pojížděčce!" vložil se do komunikace jeden z pilotů letu United 1, který byl první v řadě letadel. Věž okamžitě nařídila letadlu Air Canada opakovat přistání, co piloti neprodleně udělali.

Když přelétal první boeing, zvýšil kapitán airbusu výkon na maximum. Trvalo ještě několik vteřin, než letadlo zareagovalo. Airbus byl v tu chvíli nad zemí 18 metrů, pro srovnání ocas Boeingu 787 trčí do výšky 16 metrů.

Závěry vyšetřování ještě NTSB nezveřejnila, s největší pravděpodobností šlo ale o chybu kapitána kanadského airbusu, který se strojem přistával. Nalétáno má přes 20 tisíc hodin. Díky rychlé reakci všech zúčastněných se nikomu nic nestalo.