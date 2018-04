Král, Stárek, Hrihorij. Tyto postavy v Ulici zemřely. Kdo vám chybí?

V příštích dnech opět do děje seriálu Ulice zasáhne smrt. Jak odhalila představitelka Adriany Šárka Vaculíková, tragická autonehoda si vyžádá život jejího manžela Roberta Bláhy. Robert není zdaleka první postavou, která v seriálu zemře. Připomeňte si, kdo už v seriálu zemřel a hlasujte, která postava vám nejvíce chybí.

Jelikož smrt patří k životu, občas se nevyhne bohužel ani hrdinům ze seriálu Ulice. Jako první zemřel v seriálu Ulice manžel Vilmy Nyklové a otec Lumír Stanislav Nykl. Společně se svou ženou vlastnili v ulici večerku. Stanislava velmi trápila stará křivda, kdy jeho rodina přišla o dům, který později koupil Václav Král. Byl přesvědčený, že se v domě skrývají důkazy, že jeho otec nebyl kolaborant. Ty nakonec s pomocí Václava Krále Stanislav našel, později ale po hádce s Lumírem dostal infarkt. Nepomohla mu ani rychlá pomoc záchranářů.

Automechanika a svého bývalého přítele Honzu Křístka dohodila kadeřnici Betty Stárkové její kamarádka Digi. Honza se o Betty staral, když ji opustil otec její dcerky. V říjnu 2007 zemřel při autonehodě. Kvůli sporům s otčímem Betty se pár přestěhoval z Mohelnice zpátky do Prahy. Honzovi ale volal naštvaný otčím, že mu překáží jejich věci v garáži. Honza sedl do auta a vyrazil zpátky na Moravu, bohužel ale cestou havaroval a na následky zemřel v nemocnici.

Anketa Která postava z Ulice vám chybí nejvíc? Stanislav Nykl 2 5 hlasů Jan Křístka 1 3 hlasy Václav Král 3 5 hlasů Dalibor Liška 4 6 hlasů Vráťa Kovář 2 4 hlasy Miloslav Stárek 2 3 hlasy Cyril Hejl 2 3 hlasy Hrihorij Lisečko 69 117 hlasů Klára Pešková 6 10 hlasů Marek Stránský 4 6 hlasů Richard Weber 5 8 hlasů Hlasovalo 170 lidí.

, bývalého majitele Království hraček a domu, kde je dnes pekárna, trápila Alzheimerova nemoc. V červnu 2008 měl nastoupit do ústavu, vydal se ale ještě na procházku do přírody a tu nezvládlo jeho srdce. Místo pomalého umírání v ústavu ale Václav odešel hrdě a důstojně.

Jeho smrt jsme přímo na obrazovkách neviděli, ale jedna z nejoblíbenějších postav seriál opustila v roce 2009. Bedřichova otce Dalibora Lišku hrál skvělý Václav Mareš. Herec zemřel 30. května 2009 na rakovinu.

Barman Vráťa Kovář byl milencem Světlany, která pracovala jako provozní baru a herny Milénium. Ten ovládala ruská mafie. Prospěchář Vráťa s ní spolupracoval. Světlanin bratranec Vasil chtěl využít aféry Vráti a Světlany k odstranění nepohodlného Lumíra. Světlana už ale spolupracovala s policií. Vráťa se chtěl Světlaně pomstít, ta ale zmáčkla kohoutek jako první.

Během pobytu v lázních poznala vdova Vilma Nyklová děčínského podnikatele Miloslava Stárka, za něhož se následně provdala. Stárek před Královou smrtí koupil jeho dům. Vilma ale později zjistila, že jí Stárek zahýbá a oznámila mu, že chce rozvod a půlku majetku. To neuneslo jeho srdce a Stárek 5. února 2010 zemřel na infarkt.

V roce 2010 se do života Miriam Hejlové vrátil její bývalý manžel Cyril Hejl. Miriam kvůli němu opustila Vlastu Peška. K Cyrilovi se vrátila až, když už bojoval s nevyléčitelnou nemocí. Cyril ale mohl zemřít na rakovinu obklopen svými nejbližšími na jaře roku 2012.

Jen o pár týdnů později, na začátku září 2012, uhořel při požáru dílny Bedřicha Lišky jeho dobrý kamarád Hrihorij Lisečko. Jeho osud jsme v Ulici sledovali od začátku. Hrihorij měl v Ulici velkou smůlu na ženy, rozchod se Zuzanou řešil tak, že na několik měsíců odjel pracovat na Henryho statek v Texasu. Pak se vrátil do Ulice a začal pracovat u Bedřicha. Když ale jeho sestra Světlana odjela pracovat do Moskvy Hrihorie trápily deprese, které zaháněl vodkou. To se mu stalo osudným.

Po Hrihoriově smrti se tragédie Ulici dlouho vyhýbaly, až do ledna 2014. V domě pana Peška pořádně čeřila vody jeho dcera Klára Pešková, která dům spravovala. Ale 15. ledna ji našli mrtvou pod schody. Dlouho to vypadalo, že Klára zemřela nešťastnou náhodou, policie ale našla stopy po cizím zavinění. Několik týdnů strávil ve vazbě Jarda Hejl, než se k tomu, že do Kláry před pádem v afektu strčila, přiznala Jardova tchýně Ivana Drápalová.

Na konci léta 2015 se do Ulice i se svými dcerami vrátila Digi Stránská. S manželem Markem Stránským žili spokojený život v Anglii. Ten ale přerušila krátká a vážná Markova nemoc. Diváci se dozvěděli, že Marka zabila akutní forma leukémie.

Poslední tragédie zasáhla hrdiny Ulice 13. ledna 2016. Po svém maturitním plese zahynul při autonehodě Richard Weber. Richarda se dotklo, že s ním jeho přítelkyně Rozina Maléřová nechtěla jet na chatu jeho rodičů, opil se, sednul za volant a nezvládl řízení.

