Prozrazeno: Britskou korunu schovávali do krabice od sušenek!

Nebezpečí, že se britské korunovační klenoty dostanou do rukou nacistického Německa, bylo za druhé světové války opravdu reálné. Proto královský dvůr musel najít skrýš, která by tomu v případě přímé německé invaze do Anglie zabránila. Nutno dodat, že dvůr přišel s opravdu kreativním řešením. Klenoty byly ukryty v krabici od sušenek.