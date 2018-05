Královská svatba terčem útoku? Ochranku děsí otevřený kočár!

Na královskou svatbu prince Harryho a herečky Meghan Markle bude v ulicích britského Windsoru dohlížet okolo 3 tisíc policistů. Těm dělá starosti hlavně požadavek novomanželů na otevřený kočár, kterým se chtějí po svatbě projet před veřejností. Bezpečnostní složky už nacvičují postup, který by použily v případě možného útoku.

Na 19. května chystá britská policie jedny z největších bezpečnostních opatření v samotné historii. Nejtěžší práci budou mít po slavnostním obřadu v kapli svatého Jiří. Harry a Meghan totiž zamíří pozdravit své poddané do ulic Windsoru.

reklama

Zamilovaný pár minulý týden ohlásil, že se za lidmi vydá v otevřeném kočáře, který potáhne čtyřspřeží windsorských běloušů. Uzavřený a krytý kočár by Harry s Meghan zvolili pouze v případě špatného počasí. Oba novomanžele se podle odhadů chystá pozdravit více než 100 tisíc lidí.

A právě jízda otevřených kočárem v ulicích Windsoru je podle bývalých ředitelů britských bezpečnostních složek největším rizikem celé svatby. Windsor High Street a další přilehlé uličky, kterými průvod povede, totiž lemují stovky bytů, domů a obchodů, které mají nad výškou ulice balkony.

"Z bezpečnostního hlediska je výběr Windor High Street velice znepokojující. Bezpečnostních problémů má od A do Z. V případě nějakého útoku, by byla její evakuace velmi obtížná," řekl bývalý šéf královské ochranky ze Scotland Yardu Daid Davies webu Times.

Velké množství balkonů a dalších míst děsí i další bezpečnostní experty. "Existuje tam tolik míst, kde by se střelec mohl ukrývat. Teroristé by mohli něco hodit do průvodu pod nimi."

Na ochranu královské rodiny se připravuje i 40 elitních vojáků ze speciální jednotky britské armády. Část kasáren na základně Credenhill se údajně proměnilo v napodobeninu Windor High Street, kde si vojáci testují bezpečnostní opatření i případný zásah.