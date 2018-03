Kráska má na břiše zvláštní znaménko: Je si sama dvojčetem!

Taylor Muhlová je krásná a úspěšná modelka, která se snaží prorazit také jako zpěvačka. V očích fotografů a možná i milenců ji ale činilo zajímavou hlavně její neobvyklé znaménko na břiše. Po Levou stranu měla červenější než pravou, píše portál People.

Až nedávno ale začala pátrat po původu odlišné pigmentace. K lékaři přišla také kvůli tomu, že se často potýkala s autoimunitními onemocněními. Odborník jí diagnostikoval chimérismus - vzácnou poruchu, při níž má jeden člověk v těle dvě sady DNA.

U Taylor jde konkrétně o tetragametický chimérismus, což znamená, že má v těle kromě vlastní sady DNA také sadu svého dvojčete. Podobný případ vzniká tehdy, když jsou dvě samostatná vajíčka oplodněna dvěma různými spermiemi a poté jedno embryo pohltí druhé.

"Mojí první reakcí byl šok. Tou druhou ale smutek, protože jsem si říkala, že jsem mohla prožít život s dvojčetem, se sourozencem, k němuž bych měla blízko," popsala Taylor. Zřejmě ale něco podobného vždy tušila, už v dětství se údajně ptala své matky, jestli nepochází z dvojčat.

Na nic se dlouho nepřišlo zřejmě také proto, že modelčina matka zvolila "přirozené" těhotenství a rozhodla se neabsolvovat vyšetření ultrazvukem. Taylor byla často nemocná proto, že její organismus neustále bojuje s odlišnými buňkami.

"Dá se říct, že jsem snědla vlastní dvojče. Mám dvě sady DNA, dva imunitní systémy i dva krevní oběhy. Všechno na mé levé části těla je o trochu větší než na pravé. Kromě toho mám těžké alergie na některá jídla, léky, bižuterii i štípnutí hmyzem," svěřila se Taylor na Instagramu.

Díky tomu, že už konečně ví, co její problémy způsobuje, se prý ale konečně mohla začít naplno věnovat životu. "Byl to asi ten nejvíce osvobozující rok mého života. Teď už se nemusím obávat, všechno vím. Nemusím už skrývat, kdo jsem, a to je skvělý pocit," uzavřela Taylor.