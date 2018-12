Miminko v ohrožení života, policisté skvěle pomohli! VIDEO

Miminko na Slovensku dostalo alergickou reakci po očkování. Když ho otec vezl do nemocnice, nečekal, že cestou narazí na policisty. Ti spustili majáky, a nemocná holčička se tak dostala do nemocnice přes ucpané město včas.

Slovenská policie na Facebooku na Vánoce rozehřála nejedno srdce krásným příběhem. Vyděšený otec vezl několikaměsíční holčičku k lékaři poté, co dostala alergickou reakci po očkování.

Na cestě do nemocnice náhodou narazil na policejní hlídku, která neváhala a zoufalému tatínkovi pomohla dostat se skrz ucpané město. Na videu je vidět, že muž v autě následuje policejní vůz, který má zapnuté majáky, aby otci s miminkem umožnil dostat se co nejdřív do nemocnice.

Příběh má šťastný konec - holčička se rychle dostala k lékaři a vděční rodiče později kontaktovali policii s přáním setkat se s policisty, kteří jim tak ochotně pomohli. Policie jim s radostí vyšla vstříc a rodiče tak mohli osobně poděkovat Jaroslavu Starinskému a Martinu Lahučkému z niterského dopravního inspektorátu. Skvělá práce.