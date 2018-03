Krávy se v hnoji nemohly hýbat! Majiteli hrozí vězení, týrání odmítá

Vykydat takový chlív trvá několik minut, přesto to muž ze Rtyně podle veterinářů měsíce nedělal. Denně se přitom musel dívat na to, jak zvířata v tunách odpadu pomalu umírají. "V těch stájích bylo až metr a půl hnoje podestýlky," uvedl ředitel královéhradecké veterinární správy Aleš Hantsch.

reklama

Jednu krávu vytáhli hasiči mrtvou, další zachraňovali těžkou technikou. "Bylo potřeba pomocí lidský síly, provazů a improvizace ten dobytek vyprostit," popsal velitel zásahu hasičů Josef Hlaváček.

Druhou krávu utratil veterinář na místě, další čtyři zvířata sotva stála na nohou. Žila, ale nakonec se ukázalo, že ani ona na tom nejsou dobře a i je čekala porážka. Sebemenší náznak lítosti od chovatele nezazněl.

"Já nevím, jak velký týrání to bylo, já jsem si to vyfotil, ty zvířata zase v tak hrozným stavu nebyly," prohlásil majitel. "Kolega za celou dobu své praxe, a ta je déle než třicetiletá, nic takového nezažil," odporoval Hantsch.

Za takový výsledek chovatelské práce hrozí muži půlmilionová pokuta a navíc už i trestní stíhání. Vyšetřuje ho trutnovská kriminálka. "Policisté zahájili úkony trestního řízení pro týrání zvířat s trestní sazbou až na tři roky," sdělila policejní mluvčí Lenka Burýšková.

Úřady na týrání přišly tak, že farmář zanedbával veterinární péči a taky se na jeho práci už nemohli dívat místní a zavolali pomoc. Dnes má tenhle chovatel ve stáji už jen koně a na dvoře slepice. Pokud by se rozhodl chovat další krávy, podle úřadů klidně může. Zakázat by mu to mohl jedině soud, ale ten je zatím v nedohlednu.