Krejčíková kvůli miminku v Ulici končí. Prozradila, kdy se vrátí

Zatímco herečka se nyní naplno věnuje mateřským povinnostem, její postava Gábina Pumrová se stěhuje do Berlína, kde na ni čeká další profesní výzva. Její kolegyně a přátelé jí proto dnes přichystají v jejím krejčovském salónu rozlučku, při které jedno oko nezůstane suché.

Svůj poslední natáčecí den oplakala i Aneta Krejčíková, v té době už ve vysokém stadiu těhotenství. "Byl to zvláštní den. Střídaly se ve mně různé pocity. Nejdříve jsem se do ateliéru těšila, pak jsem byla otrávená, že jsem tam byla moc brzy, pak zase smutná, když jsme se loučili. Brečela jsem za ten den asi šestkrát,” přiznala herečka.

"Budou mi strašně chybět lidé v Ulici. A ty jejich kecy. A také Kuba, představitel mého syna Šimona, ten mi bude chybět moc. Budu na Ulici určitě v hezkém vzpomínat, ale současně se těším, že teď už točit nebudu. Cítím se strašně unavená, točili jsme ke konci ve strašném tempu, abychom předtočili co nejvíce obrazů na podzim," popsala Aneta Krejčíková své pocity během svého posledního natáčení Ulice.

Herečce se na konci léta narodil krásný chlapec Ben. A jak se zdá, bude to zřejmě on, kdo rozhodne o hereččině návratu do Ulice. "Neumím teď říct, jak dlouho zvládnu nepracovat. Mateřství si plánuju užít a říkám si, že bych se mohla zklidnit. I když já nejsem moc klidný člověk, tak uvidíme," uvažovala před odchodem na mateřskou. Dnes jsou její představy jasnější: "Na jaře jsem zpět!"

Diváci seriálu Ulice dnes uvidí poslední okamžiky, které herečka natočila ještě předtím, než se stala maminkou. A bylo to emotivní natáčení. Nejenom mejdan s přáteli dnes čeká její postavu Gábinu. Rozloučit se bude muset i se svým seriálovým synem Šimonem. Jak tohle ustojí, uvidí diváci seriálu Ulice už dnes v 18:25 na Nově!