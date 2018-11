Krejčíř by se mohl vrátit do Česka. Jeho žena o to prosí u úřadů

Český podnikatel Radovan Krejčíř, který sedí v jihoafrickém vězení za pokus o vraždu, by se mohl po několika letech vrátit zpět do České republiky. Momentálně o to snaží jeho manželka Kateřina, která zaslala několik dopisů například Českému červenému kříži nebo ministerstvu spravedlnosti. V dopisech žádá o pomoc.

Radovan Krejčíř uprchl z Česka v roce 2005 před policejním vyšetřováním na Seychely. O dva roky později se přesunul do Jihoafrické republiky, kde si odpykává 34letý trest za pokus o únos, vraždu a obchod s drogami.

Nyní by se mohl vrátit zpět do České republiky. Křejčírova manželka Kateřina o to usiluje. V říjnu poslala několik dopisů, ve kterých stěžuje na podmínky, které má její manžel ve vězení. Dále také upozorňuje na to, že má i se svým synem zakázaný vstup do Jihoafrické republiky, informovaly Novinky.cz.

"Kdokoliv z rodiny neviděl pana Krejčíře již čtyři roky, a dokud bude vězněn v Jihoafrické republice, nikdo ho ani neuvidí," uvedla Kateřina ve svém dopise.

Kateřina dopisy s prosbou o pomoc zaslala na ministerstvo spravedlnosti, Český červený kříž nebo organizaci Amnesty International. Rodina ví, že i po návratu čeká v Česku Krejčíře vězení, ale počítají s tím.

"Jsme samozřejmě smířeni s tím, že i v České republice bude vykonávat svůj trest. Budeme mít ale jistotu pravidelného kontaktu a nebudeme se obávat o jeho zdraví a život," napsala Krejčířová v dopisech.

Na špatné životní podmínky, které panují ve vězení, si už letos Krejčíř stěžoval v místní rozhlasové stanici. Uvedl také, že mu chybí kontakt s jeho rodinou.

O vydání Krejčíře do České republiky bude rozhodovat jihoafrický ministr spravedlnosti Michael Masutha. Souhlasit by mohl za předpokladu, že Česká republika odsouhlasí, aby si odpykal jihoafrický trest. Masutha tedy může vydání zamítnout nebo ho co nejdéle prodlužovat, dokud Krejčířovi nebude určena výše trestu jeho činů nebo nebudou u konce soudní řízení.

