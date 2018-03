Krejčíř si neoddechne, soud mu potvrdil 15 let za zločiny v ČR

Patnáctiletý souhrnný trest pro uprchlého Radovana Krejčíře za skutky spáchané v ČR platí. Potvrdil to dnes pražský vrchní soud, když zamítl Krejčířovo odvolání. Verdikt, který mu rovněž uložil pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem, je pravomocný. Odvolací senát odmítl argument Krejčířovy obhájkyně, že by se věc měla projednávat až v přítomnosti jejího klienta. To, že je muž nyní za mřížemi v Jihoafrické republice, je podle něho přímým důsledkem toho, že v roce 2005 utekl českým policistům při domovní prohlídce své vily.