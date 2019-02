Kříženci a bastardi. Tak Berousek mluví o tygrech, které měl zabít

Stíhaná je trojice obžalovaných. Provozovatel několika zooparků Ludvík Berousek, preparátor zvířat Miloš Hrozínek a také Vietnamec, který měl obchod organizovat. Ten ale k soudu opět nepřišel.

U soudu nyní vypovídala veterinářka, která potvrdila, že vystavila úmrtní list, aniž by mrtvé zvíře viděla. Chovatel tygrů, Ludvík Berousek - příbuzný známé cirkusové rodiny, která se od něj distancovala, dál jakoukoli vinu odmítá.

"O nic nejde. To jsou všechno úhyny a roztrhaná zvířata. To nejsou zvířata z volné přírody, to jsou všechno kříženci a bastardi. Já jsem s tím mohl nakládat. Já mám pro to výjimku. To zvíře bylo u mě narozené. Když to zvíře uhyne, tak já z něj můžu tu kůži, ten orgán použít," hájí se Berousek.

Podle žalobce jsou však tygři chráněni mezinárodní úmluvou CITES nejvyššího stupně. A je úplně jedno, jestli jsou chovaní v zajetí či ve volné přírodě.

O napojení na vietnamskou komunitu prý Berousek nevěděl. A muž, který by to mohl nejlépe vysvětlit a který měl celý obchod organizovat, dostal povolení k vycestování do Vietnamu, kde zůstal a líčení probíhá v jeho nepřítomnosti. Preparátor zvířat dál tvrdí, že jeho vazba je nezákonná.

Kam zmizelo maso, z něhož se měl podle obžaloby vařit bujón, vysvětlují obžalovaní tím, že ho dali jako krmivo slepicím a rybám. Soud bude pokračovat ve středu výslechem inspektorů potravinářské inspekce a rozsudek se dá očekávat na konci března.