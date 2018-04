Krnáčová jako primátorka skončí! Křeslo znovu obhajovat nebude

"Rozhodla jsem se, že dál už pokračovat nebudu,“ řekla primátorka v rozhovoru pro MF Dnes. Adriana Krnáčová své rozhodnutí odůvodnila tím, že svou pražskou misi považuje za splněnou. Mluvila o vyčerpání i o tom, že se chce více věnovat rodině.

Co bude dělat dál, zůstává otázkou. Zatím potvrdila pouze to, že zůstane řadovou členkou hnutí ANO. Spekulace nad tím, že by se mohla stát velvyslankyní v Německu, popírá.

Jméno Adriany Krnáčové se v poslední době hodně skloňovalo zejména kvůli jejímu výroku o "zpovykaných Pražácích", kterým reagovala na stížnosti lidí na špatně plánované opravy. Později se za svá slova omluvila.