Krnáčová se omluvila zpovykaným Pražanům. Dopravu začne řešit

Po komplikacích kvůli uzavření Libeňského mostu se metropole potýká s dalšími komplikacemi. A to především kvůli uzavírce Husitské ulice. Denně se tvoří dlouhé kolony, řidiči MHD jsou na mrtvici a výrok primátorky situaci příliš neuklidnil. Obzvlášť když dva dny po jejím prohlášení doprava na Žižkově zkolabovala a způsobila komplikace i v dalších částech Prahy.

Sama primátorka si svou chybu velmi rychle uvědomila a za výrok se omluvila. "Samozřejmě, že má Praha problémy v dopravě, dokonce spoustu. Hovořila jsem o stání v kolonách a srovnávala Prahu s jinými velkými městy. Chápu, že jsou lidé rozčíleni, kvůli uzavírkám a to vyjádření bylo nešťastné. Omlouvám se všem, koho se ten výrok dotkl," uvedla na svém Twitteru.

K situaci se vyjádřil také Andrej Babiš. "Paní primátorka by měla víc zvažovat, co říká. A měla by dopravní situaci v Praze začít osobně řešit. A je jedno, že dopravu má v gesci jiná politická strana. Ona nese hlavní zodpovědnost,“ napsal Blesku.

Automobilová doprava je již třetím dnem odkloněna přes Táboritskou a Seifertovu ulici po kolejích. Autobusy a tramvaje tak jezdí mimo jízdní řády. Opravy Husitské ulice mají trvat zhruba osm měsíců, což je doba, kterou si obyvatelé Prahy umí jen těžko představit.

Podle radního pro dopravu Petra Dolínka se situace vyřeší do týdne a MHD se zajistí hladký průjezd. Řekl v úterý Novinkám. Chce navést řidiče na jinou objízdnou trasu. Ta však podle řidičů prakticky neexistuje.

Městská část Prahy 3 o opravu Husitské usilovala už od roku 2011 a podle starostky Prahy 3 Vladislavy Hujové Technická správa komunikací a pražský dopravní podnik situaci naprosto nezvládly.