Krůček od tragédie: Autobus tlačil druhý z cesty, bylo v něm 36 dětí!

Zcela nepochopitelně začal na plné čáře řidič autobusu předjíždět svého kolegu. Z protisměru se k němu nebezpečně přibližovala další auta. Blikala na něj. V poslední chvíli se stačil bezohledný řidič vrátit do svého pruhu. Svého kolegu z dalšího autobusu málem natlačil do svodidel.

Řidič z ohroženého autobusu vezl z hor 36 dětí a čtyři učitele. "On když viděl, že to nevychází, tak hodil blinkr doprava a začal mě hnát do svodidel. Už jsem šel tvrdě na brzdy, protože by to nedopadlo dobře," popsal šofér.

Dopravní značku zákaz předjíždění řidič autobusu nerespektoval. Případ teď dostanou na stůl českokrumlovští policisté. Vyjádření firmy, pro kterou řidič předjíždějícího autobusu pracuje, jsme nezískali. V kanceláři bylo zavřeno.

Rovné a přehledné úseky svádí podle expertů k rychlé jízdě a riskantnímu předjíždění. To je jeden z důvodů, proč je na těchto úsecích v jednom ze směrů zakázané předjíždění.

Nehody autobusů bývají velmi tragické. Při nedávné srážce linkového autobusu s osobním autem blízko Horoměřic zemřeli tři lidé, další desítky se zranily. Příčina se ještě vyšetřuje.