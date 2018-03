Pozor na to, co jíte! Tohle našly ženy v křupkách a přesnídávce

Pořádný šok zažila žena po otevření balíčku sladkých kukuřičných křupek Avelopa. V jednom z nich totiž byla zabodnutá kovová spona ze sešívačky.

Nálezkyně před nebezpečným balením hned varovala ostatní, když zveřejnila fotografie na sociální síti. "Chtěla jsem poukázat na to, aby si maminky dávaly pozor na to, co kupují, než to podají svým dětem," uvedla pro TN.cz.

Poškozená žena kontaktovala českého distributora Avelopa a slovenského výrobce Apetit s.r.o. Podle něj není možné, aby se spona dostala do křupek při výrobě. "U nás ve firmě tyto spony vůbec nepoužíváme," řekl majitel firmy Pavel Melišek.

Výrobce se domnívá, že spona musela balíček propíchnout. Melišek by tuto teorii rád ověřil a chystá se tak navštívit poškozenou ženu v Česku.

Plíseň v dětské přesnídávce

Na sociálních sítích kolovala i další fotografie nebezpečné potraviny. Mladá maminka tentokrát varovala před plísní v dětské přesnídávce Hello. Tu v balení s višňovou příchutí objevil až její syn.

Výrobce přesnídávky chtěl poškozenou ženu kontaktovat a omluvit se jí. "Bohužel, paní nekontaktovala nás, ale příspěvek pouze sdílela na FB. Tak jsem reagovali alespoň v příspěvcích," uvedl marketingový ředitel výrobce Petr Ambros.

Podle firmy nastala chyba při převozu zboží do obchodu. "I přes naše pokročilé systémy kontroly kvality nemůžeme zaručit, že při cestě k zákazníkovi nedojde k narušení ochranného obalu a následné mikrobiologické zkáze obsahu."

Tento případ je podle výrobce ojedinělý. "U tohoto typu výrobku se reklamace téměř neobjevují," řekl Ambros.