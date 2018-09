Těžký život na zámku Osečany: Stropnického obtěžují výtržníci

Před nedávnem se Stropnický a jeho druh přestěhovali z Prahy na zanedbaný zámek v Osečanech. Ten dávají postupně dohromady. Život jim ale obtěžují noční hlučná vystoupení zatím neznámých výtržníků.



Oba nové obyvatele přitom místní přijali dobře. Jsou rádi, že se o zámek bude někdo konečně starat. “Myslím, že je to samotné zaskočilo. Že až takové výlevy sami nečekali. Opakovaně sem přijela individua, která jim nadávala pod okny, často dost sprostě,“ uvedl jeden ze starousedlíků pro portál.



“Dělat tam takový virvál, že musí přijet policie, to už je za hranou. Vždyť je to úplně zbytečné,“ řekl další z tamních obyvatel. Poukázal na to, že si někdo dá tu námahu, aby jel až do Osečan vykřikovat pod okny nadávky a urážky.



Redakce TN.cz se se snažila získat vyjádření Stropnického, bohužel ale nebyl k zastižení.