Krvavá bitka dívek v Košicích: Nové informace i vyjádření školy

Brutální bitka děvčat, které přihlížely desítky školáků, otřásla nejen slovenskou veřejností. Odborníci mluví o nebezpečném podceňování rizik.

"Nikde nevíte, kde udeříte a koho udeříte, stačí jeden špatný úder. Led je sám o sobě nebezpečný, i to může přispět k tomu, že se praští zezadu do hlavy a může nastat nějaký velký problém," popisuje slovenské televizi Markíza instruktor sebeobrany Dušan Tkáčik.

Jedno z děvčat navštěvuje základní školu v Košicích, vedení školy však zatím mlčí. Základku už ale navštívila policie. "Rozebrali jsme s nimi tento problém a budeme samozřejmě spolupracovat. Zatím nemůžeme potvrdit ani vyvrátit, že jde o žákyni naší školy," uvedla ředitelka jedné z košických základních škol. Ani na škole, kterou navštěvuje druhá dívka, nebyli vstřícnější.

Místo, kde se brutální show odehrála, místní obyvatelé dobře znají. Údajně se tam podobné události dějí pořád. "Chodí ke mně zákaznice, které mají balkóny z té strany. Ty vyprávěly, že už tam zasahovali policajti," potvrdila slovenské televizi paní z nedalekého kadeřnictví.

Z incidentu je překvapené i vedení města. To tvrdí, že městská policie posílí v této oblasti hlídky. "Město je velmi znepokojené takovým chováním školou povinných dětí," uvedla mluvčí košického magistrátu Linda Šnajdárová.

Podle odborníků by však tímto případem diskuze skončit neměla. "Mělo by to vytvořit nějakou formu zájmu o takové děti. O děti, které potřebují krev, potřebují bitku, potřebují násilí, aby měli pocit, že žijí,“ dodala psycholožka Danica Caisová.