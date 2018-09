Krvavé běsnění v Kalifornii: Muž zastřelil pět lidí, včetně své ženy

Střílet se začalo ve středu krátce před půl šestou odpoledne. Muž, kterého policie z vražd viní, přišel se svou manželkou do jedné dopravní společnosti, kde se dostal do potyčky s jiným mužem. Pak vytáhl zbraň a zastřelil ho. Píše o tom web The Mercury News.

Následně zastřelil dalšího muže, který se k hádce připletl. Nakonec obrátil zbraň proti své manželce. Tím ale jeho běsnění neskončilo. Odešel do nedalekého domu, kde zastřelil dva lidi.

S pistolí v ruce vyděsil také maminku s dítětem, těm se ale naštěstí nic nestalo. Policie střelce dopadla na jednom z parkovišť na Edison Highway. Přímo před jejich zraky se zastřelil. Policie vyslechla asi 30 svědků a je přesvědčena o tom, že mezi jednotlivými útoky je souvislost.