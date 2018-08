Kuba (1,5) měl zácpu, dostal šest klystýrů! Zemřel mámě v náručí

Usměvavý Kubíček se nedožil ani dvou let. V listopadu zemřel poté, co mu lékaři z nemocnice v Dolním Kubíně naordinovali zvláštní léčbu. Ani převoz do zařízení v Martinu nepomohl. Zdravotní dokumentaci má k dispozici deník Sme.

Vše odstartovalo na začátku listopadu, kdy měl chlapec problémy s kakáním. Jeho matka ho proto vzala k dětské lékařce v Hruštínu. "Dala mu duphalac, sabsilmplex a biogayu, přičemž mi řekla, že mám přijít k ní, pokud se nevykaká víc než šest dní," vzpomíná Dagmar.

Problémy ale trvaly i osmý den, a tak se s pediatričkou dohodly, že s chlapcem půjde do nemocnice v Dolním Kubíně. Po přijetí dostal Kuba jeden klystýr, odebrali mu krev na testy. Když ho pak přinesli k matce do pokoje, nechtěl se od ní ani hnout, a tak poznala, že se dělo něco špatného.

Dagmar dala synovi vypít dva džbány čaje, zdravotní sestřička ji ale prý obvinila, že je dehydrovaný, chtěla na ni dokonce zavolat sociálku. "Okolo šesté večer přišla stejná sestřička a křičela na mě, jestli jsem jí nerozuměla, že dítě mám 'donutit sr*t'," popsala matka. To ale Jakubovi stále nešlo.

Sestřičky údajně Dagmar ujistily, že testy dopadly dobře. Ve zdravotní dokumentaci se přitom objevila zmínka o nemoci zvané dolichosigma. Jde o abnormální prodloužení esovité kličky tlustého střeva. V důsledku toho se v něm zasekne obsah, který by se měl vyloučit, píše portál topky.sk.

Druhý den se zdravotní stav chlapce zhoršil, nechtěl jíst, pít ani si hrát. Po vizitě nařídil lékař další klystýr, podle matky se choval arogantně. Když nic nepomohlo, nařídil, aby chlapec chodil. "Že to z něj musí vypadnout," doplnila Dagmar.

Chlapec ale jen slábl a stále zvracel, dostal několik dalších klystýrů. V noci začal údajně zvracet obsah střev. Dagmar vyběhla na chodbu, žádného pracovníka ale nenašla. Sestřička dorazila až před pátou ráno a zalarmovala doktorku. Chlapce přepravili do nemocnice v Martinu, ani to ale nepomohlo.

Příčinou smrti byla sepse. "V té chvíli jsem myslela, že zemřu taky. Ztratila jsem smysl života. Dennodenně pláču, je to zlé, všechno je špatně," uvedla Dagmar. Celkem dostal její syn šest klystýrů. Primář v martinské nemocnici byl prý zhrozený.

V současnosti případ řeší policie a také Úřad pro dohled nad zdravotní péčí. "Zatím ještě není nic ukončené. O výsledku dohledu může úřad informovat až poté," uvedla mluvčí úřadu Erika Kováčiková.