Kuba dostal šest klystýrů a zemřel mámě v náručí. Verdikt ji zdrtil

Slovenský Úřad pro dohled nad zdravotní péčí už vyšetřil případ malého Kubíčka, který v listopadu zemřel i přesto, že měl podle lékařů obyčejnou zácpu. Přestože jeho maminka Dagmar ještě nemá výsledky černé na bílém, už je zná. Píše o tom portál cas.sk.

Šokující rozhodnutí Úřadu po devíti měsících vyšetřování Dagmar vyrazilo dech. "Papíry ještě nemám, ale už jsem podala stížnost. Dolnokubínská nemocnice už má v ruce výsledky, že oni nepochybili. A já se ptám: Je normální, že dítěti dají šest klystýrů? Vždyť to by zabilo i dospělého," prohlásila maminka.

Rodina je prý připravená zajít dál, aby došla spravedlnosti. "Dáme vypracovat znalecké posudky a počkáme si na výsledky. Následně budeme situaci řešit," doplnila Dagmar pro portál, která tvrdí, že měl chlapeček obyčejnou zácpu. I podle pitevní zprávy měl střevo plné stolice.

Dagmar už dříve popsala, že Kubíček byl zdravý a hravý chlapec. V listopadu se ale několik dní nemohl vyprázdnit, a tak ho lékařka i s matkou poslala do nemocnice v Dolním Kubíně. Tam mu údajně lékaři naordinovali šest klystýrů, ani to ale nepomohlo a Kuba nakonec zemřel na sepsi.

"Bylo to to nejhorší, co jsem v životě zažila. Kubík se nemohl vykakat a zdravotní personál mi namísto toho, aby se o něj staral, nadával, že jsem nezodpovědná. Jakubka mi otrávili, zemřel mi v náručí. Nikoho tam nezajímalo, že zvrací krev a stolici," popsala zdrcená maminka.

Nemocnice ale vinu odmítá. "Má za to, že při ošetřování nezletilého Jakuba splnila všechny povinnosti vyplývající ze zákona a zdravotní péče byla dítěti poskytnuta v nejvyšší odborné míře, což kromě jiného potvrdil i Úřad pro dohled nad zdravotní péčí," uvedl advokát Michal Mlškovič, který nemocnici zastupuje.

Podle něj si navíc Dagmar vymýšlí a příběh, který vypráví v médiích, není pravdivý. "Informace, které matka medializuje, se nezakládají na pravdivých skutečnostech a veřejnost uvádějí v omyl," doplnil advokát s tím, že zvažují právní kroky na ochranu dobrého jména nemocnice.