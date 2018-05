Kuciak a Kušnírová: Poslední okamžiky před popravou!

Na záběrech z 21. února letošního roku jsou vidět poslední okamžiky, kdy byli Ján Kuciak a Martina Kušnírová na živu. Martina chvíli před půl sedmou večer vyšla z domu a odjela autem směrem na Galantu, popisuje Nový Čas záběry z kamerového systému obce Velká Mača. O jejím odjezdu z domu už dříve mluvila rodina. Jánovi se rozbilo auto a tak pro něj Martina jela svým vozem.

Na dalším záběru se auto v 19.03 vrací zpátky. „Ano, ty záběry jsem viděla, jak Martinka jede pro Janka. V podstatě to byly poslední momenty, kdy byli živí,“ řekla Novému Času matka Zlatica Kušnírová. Když viděla záběry poprvé, byl to pro ní děsivý pocit. „Sledovala jsem jejich poslední okamžiky. Oni vůbec netušili, co je čeká při příjezdu domů. Možného vraha však kamery nezachytily.

Prokuratura upřesnila, že smrt obou mladých lidí se na základě vyšetřování se podařilo stanovit na časové rozmezí pěti minut ve večerního hodinách 21. února. Těla se podařilo objevit až po čtyřech dnech, když se po dvojici začala shánět rodina. Pachatel ani objednavatelé vraždy nejsou dodnes známí.

Generální prokurátor nedávno potvrdil, že motivem byla práce mladého investigativního novináře. Ten připravoval materiály o propojení mafie a nejvyšších politických špiček. Smrt Jána Kuciaka a jeho partnerky vyvolaly na Slovensku největší demonstrace od roku 1989. Následně odstoupil i premiér Róbert Fico. „Stále věřím a každý den se modlím, že se vraždy podaří vyšetřit,“ dodala Zlatica Kušnírová.



Lidé demonstrovali za slušné Slovensko i v den, kdy měli Ján Kuciak a Martina Kušnírová naplánovanou svatbu: