Kuciak našel ve schránce podivný vzkaz! Mohla to být výhrůžka

"Dost mě trápí to, že nedávno měl pokažené auto. Nemohl nastartovat, dokonce ve své poštovní schránce našel gumu, jakoby mu někdo chtěl naznačit, že ho chtějí kvůli jeho práci vygumovat z tohoto světa," popsal mladík, který nechtěl být jmenován, pro web Plus JEDEN DEN.

I on se přiklání k variantě o mafii. "Mám pocit, že Jančiho připravila o život italská mafie, o které nedávno dělal materiál. Moc o práci sice nemluvil, ale co vím z jeho vyprávění, na článku dělal přes dva měsíce a řekl, že mu to dalo pořádně zabrat, téměř to měl už hotové," vzpomíná jeho kamarád, který nechce být jmenován.



Zavražděná Martina neměla údajně vůbec být v době vraždy doma. "Víceméně se zdržovala na východě, kde pracovala jako archeoložka, spolu byli jen během víkendu. V týdnu, kdy se stala vražda, měla jeden důležitý výzkum, ale kvůli špatnému počasí byl zrušen a odložen o týden. Rozhodla se proto jít domů, kde měla být do neděle. Takže zřejmě se stala náhodnou obětí, se kterou vrazi nepočítali, protože měla v té době nacházet na východě," myslí si kamarád.



Další jeho přátelé zavzpomínali například na krásný vztah, který spolu zavraždění snoubenci měli. "Velmi se milovali, vždy když přišli domů, byli spolu," řekl jeho nejlepší kamarád, který chodil s Janem na gymnázium.

Ján Kuciak byl podle kamaráda citlivý kluk, který svou práci miloval. "Byl nekonfliktní, ale i přesto se snažil dokázat pravdu," vzpomínal. "O své práci moc nemluvil, ale byl vždy rád, když napsal téma, které se mu podařilo vyřešit. Vždycky jsem mu řekl, aby si dával pozor, protože témata, na kterých pracuje, jsou nebezpečná. Řekl mi, abych se nebál, že pokud by ve svých článcích lhal, tak tehdy by se bál, ale on si každou informaci ověřoval i u tří zdrojů," dodal.

O svůj život se nebál – na tom se shodují i jeho nejbližší. Dosud se mu nestalo, že by ho někdo zbil nebo že by mu někdo chtěl podpálit auto. "Možná proto, že ho měl jen několik měsíců a častěji se do Bratislavy vezl vlakem. Strach v jeho očích jsem neviděl, ale viděl jsem v nich velkou lásku k Martince,"popsal kamarád.