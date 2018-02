Kuciak zkoumal napojení asistentky Fica na italskou mafii!

Policie se přiklání k verzi, že byl Ján Kuciak zavražděn kvůli své investigativní práci. Sedmadvacetiletý novinář se zabýval vážnými daňovými podvody. V poslední době se údajně věnoval vazbám italské mafie Ndrangheta na slovenské politiky.

Podle deníku SME se zaměřil konkrétně na vztahy mezi asistentkou slovenského premiéra Roberta Fica Máriou Troškovou a podezřelými podnikateli napojenými na mafii. Trošková pracovala začátkem roku 2011 pro bývalého místopředsedu slovenské vlády Pavla Ruska.





"Potom se však seznámila s jedním podnikatelem italského původu, který se mimo jiné věnoval slunečním elektrárnám a přešla k němu," řekl Rusko v roce 2016 pro web Plus 7 dní.

Podle SME tento popis sedí na podnikatele italského původu Antonina Vadalu, který podniká na Slovensku s několika společnostmi. Itálie ale na Vadalu vydala zatykač. Panuje podezření, že měla mafie Ndranghe využívat Vadalu například k přepravě zboží po Evropě.

Mária Trošková pracuje nyní na úřadu vlády jako premiérova asistentka. Oficiální název její pozice je "hlavní státní poradkyně na Úřadu vlády". Veřejnosti však není jasné, co je náplní její práce. Otázky si také mnozí pokládají ohledně toho, jak se stala z podnikatelky poslanecká asistentka. Trošková se dostala do pozornosti médií i kvůli fotografiím pro pánský časopis.



O smrti kolegy promluvil i novinář Tom Nicholson a potvrdil teorii o italské mafii. Řekl, že s Kuciakem spolupracoval na údajném rozkrádání eurofondů a informace si na toto téma s Kuciakem vyměnil naposledy před týdnem.

Nicholson tvrdí, že mohl zavražděný Kuciak ohrozit mafii tím, že chtěl zveřejnit informace o čerpání evropských fondů na východě Slovenska a propojení mafie s politiky. "Skupovali bývalá družstva a potom se tvářili, že tam nechají růst bio rostliny, a brali na to eurofondy. Je jedno, co tam roste, když máte člověka, který to odklepne," popsal pro denník N.

Napojení na Smer

Trošková byla od srpna 2011 do června 2012 společnicí a spolumajitelkou firmy GIA Management, kterou založili právě s Vadalou. O tři roky později se majitelem firmy stal Pietro Catroppa, který od roku 2016 vlastní také firmu Prodest, v níž byl v minulosti společníkem bývalý poslanec slovenské vládní strany Smer – sociální demokracie Viliam Jasaň, současný šéf krizového managementu a bezpečnosti státu na úřadě slovenské vlády.

"Jasaň je také tajemníkem bezpečnostní rady státu, kde se projednávají tajné informace," upozornil deník SME. Zatím není jasné, jestli Robert Fico odvolá Márii Troškovou a tajemníka bezpečnostní rady Viliama Jasaně z funkcí.

Úřad vlády, Trošková ani Jasaň na otázky týkající se jejich propojení s podnikateli podezřelými z organizovaného zločinu na východním Slovensku zatím neodpověděli.



Policejní prezident Tibor Gašpar označil veřejné spekulace o napojení na mafii za nešťastné. Vyšetřování to podle něj nepomůže. Tibor Gašpar také ujistil, že kriminalisté prověřují všechny relevantní záznamy z kamer, které mohly pachatele zachytit

Premiér Robert Fico žádá, aby novináři nikoho nespojovali s vraždou Kuciaka, pokud nemají důkaz. "Já vás prosím o jednu věc. Nespojujte bez důkazu lidi s úkladnou vraždou, to je přes čáru. Bez toho, abyste dali jeden jediný relevantní důkaz. To už není sranda," řekl novinářům slovenský premiér. Na stole vyskládal peníze, které jsou odměnou za informace.