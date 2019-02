Kuciaka chtěli nejdříve unést! Pak se rozhodli pro vraždu

Slovenský novinář Ján Kuciak měl být původně unesen, poté se ale pachatelé rozhodli pro vraždu. V rozhovoru pro televizi TA3 to řekl generální prokurátor Jaromír Čižnár. Podezřelí by podle něj mohli být obžalováni už v létě.

Čižnár v diskuzní relaci stanice TA3 V politike potvrdil domněnku, že pachatelé nejdříve uvažovali o únosu investigativního novináře Kuciaka. "V tomto stadiu vyšetřování víme, že to byly jen úvahy, dále se nekonalo, nerealizovaly se," uvedl.

Zároveň Čižnár přiznal, že prokuratura nestihne podat obžaloby v případu vraždy Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové do konce února, jak se plánovalo. "Víme, že původní termín nestihneme, ale možná by to mohlo být v průběhu léta," dodal.

Policie podle generálního prokurátora odvádí skvělou práci, kauza je ale v polovině. "Máme vykonavatele, ale potřebujeme to dotáhnout až k objednavatelům. Ano, jsme jim možná blízko, ale mohli jsme jim být podle mě ještě blíž," sdělil Čižnár.

Policisté v týdnu přiznali, že ze spisu k dvojnásobné vraždě pravidelně unikají informace, což ztěžuje vyšetřování. To si myslí i Čižnár. "Netvrdím, že bychom měli všechno vyšetřené, pokud by úniky nebyly, ale byli bychom podle mě dál," doplnil.

Od vraždy Kuciaka a Kušnírové uběhne 21. února přesně rok. Na konci září policie zadržela Alenu Zsuzsovou, která měla vraždu zadat. Spolu s ní policisté zatkli také údajného zprostředkovatele, vraha a řidiče. Zsusová ale podle vyšetřovatelů jednala na něčí příkaz, spekuluje se o podnikateli Marianu Kočnerovi.

