Kult štíhlosti v historii a dnes: Co jsou dokonalé proporce?

V období renesance měly ženy nemálo kilo navíc, ale považovalo se to za atraktivní. Když přeskočíme na počátek dvacátého století, vidíme, že ženy viditelně zhubnuly. Svoje tvary se snaží spíše schovávat. V polovině dvacátého století, v takzvaném zlatém věku Hollywoodu, se proporce zase zvětšily a nastoupila Marilyn Monroe. Termín sex symbol se začal užívat až ve spojitosti s ní.







Vychrtlá Twiggy

V devadesátých letech letěly postavy opět vychrtlé a ty jsou považovány za ideální dodnes. V letech šedesátých byla krasavicí pro celý svět úplně opačná žena než Marilyn. Twiggy. Vyzáblá modelka ukazovala mužům, že i ženy mohou nosit krátké vlasy a snažila se jim vyrovnat a také se jí to dařilo. Twiggy byla fenomén a muži po ní šíleli, i když se snažila vypadat jako jedna z nich.



Dnešní ideál

Tlak na to mít dokonalou postavu byl podpořen nástupem sociálních sítí. Na Facebooku a především na Instagramu nalezneme nejrůznější profily dokonalých lidí, kteří ve skutečnosti vypadají úplně jinak. Dívky mezi dvanácti až patnácti lety jsou tím ovlivněné a touha po dokonalosti je žene vpřed. Snadno se ale může zvrtnout v poruchy příjmu potravy.







Dle dnešních módních diktátů by žena měla být hubená s lehce sportovní postavou. Je po ní ale požadováno, aby měla velká ňadra a zadek oblého tvaru. Skloubit všechno dohromady dokáže snad jen plastický chirurg. Některé dívky a ženy by se měly podívat do zrcadla a říci si, že mají své tělo rády. Sebeláska je jedna z velmi důležitých věcí a nulové sebevědomí je cesta do záhuby.



Na druhou stranu není dobré o sebe nepečovat. Váš partner by měl vědět, že je pro vás pořád atraktivní což mu dáte najevo je tak, že se o sebe budete starat. Důležité jsou čtyři věci. Upravené obočí, hezké zuby, vlasy a nehty. To, že máte pár kilo navíc, se přece ztratí. Úprava nemusí být bezchybná. Nalíčit se stačí přirozeně. Nic se nemá přehánět.