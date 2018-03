Kuře nemá hlavu, přesto žije! Jídlo mu sypou přímo do krku. VIDEO

Thajské kuře přišlo před několika dny o hlavu, ale přesto stále žije. Zraněného zvířete se ve vesnici ujala místní veterinářka, který o něj s láskou pečuje. Jeho krmení probíhá obzvlášť bizarním způsobem, žena mu totiž dává potravu přímo do rozevřeného krku.

Zraněné kuře už od ztráty hlavy přežilo déle než týden. Nová majitelka už zvíře v takovémto stavu objevila, takže přesně neví, kdy a za jakých okolností o část svého těla přišlo. Žena si ho tak nechala a stará se o něj.

Krmení kuřete však vypadá velice zvláštně. Veterinářka nabere potravu do injekční stříkačky, kterou přiloží k otevřenému krku zraněného zvířete a nakrmí ho. Bez její pomoci by nemělo šanci na přežití.

Každý den mu také podává nezbytná antibiotika. Veterinářka prý bude zvířeti pomáhat dokud to bude potřeba. "Když chce žít, budeme ho krmit," řekla žena podle Mirroru. "Kdo by se o něj postaral? Potřebuje doživotní péči. Je to skutečný bojovník!"

Bezhlavým rekordmanem byl v tomto ohledu Mike. Zázračné kuře přežilo na americké farmě rok a půl bez hlavy. Majitel mu setnul hlavu, protože ho chtěla jeho rodina k večeři. Kuře to však přežilo a následně se stalo velkou atrakcí. Více ZDE.