Do tohoto data objednejte dárky, jinak vám do Vánoc nepřijdou!

Blížící se Vánoce znamenají obrovský nápor pro zásilkové služby. Chystáte-li se nakupovat vánoční dárky na internetu, měli byste si dát pozor na mezní termíny objednávek. V opačném případě by se totiž mohlo stát, že se do Vánoc balíčků nedočkáte.

Přibližně v polovině listopadu dochází k extrémnímu nárůstu objednávek a tento stav přetrvává až do Vánoc. Přepravní společnost PPL očekává největší nápor v týdnu od 17. prosince a k tomuto dni také doporučuje ukončit objednávky vánočních dárků.

"Věřím, že balíky, které převezmeme do 17. prosince, budeme schopni doručit pod stromeček včas. U ostatních se pravděpodobnost včasného dodání sníží," uvedl ředitel PPL Petr Chvátal.

Výkonný ředitel Zásilkovny Ondřej Žák upozorňuje, že je vhodné si vánoční dárky objednávat nejpozději do 16. prosince. "Doporučujeme také, aby si klienti zkontrolovali, zda je zboží skladem a zda jej může e-shop okamžitě expedovat," dodal Žák.

Společnost Geis doporučuje objednávat balíky na Vánoce ještě dříve. "Jsme ve stálém kontaktu s jednotlivými e-shopy a radíme jim, aby nedávaly v reklamních kampaních nereálné sliby, že např. stačí objednat den před Vánoci a zásilka bude zcela jistě doručena," napsal jednatel skupiny Geis Daniel Knaisl.

"Naše doporučení je, že pokud chtějí zaručit, aby zboží dorazilo k příjemci před svátky, mělo by být ideálně expedováno do 14. prosince," uvedl Knaisl. Zároveň dodává, že i zásilky podané po tomto termínu budou v naprosté většině doručené do Vánoc, ale hrozí riziko, že zrovna ta vaše bude jednou z těch, která se nepodaří doručit.

DPD na svých stránkách uvádí, že by bylo nejlepší, aby zákazníci dokončili vánoční nakupování v e-shopech už do konce listopadu. Mezní termín pro předání balíčků od e-shopů stanovuje na 14. prosince.

Česká pošta informovala, že během standardního měsíce přepraví zhruba 150 tisíc balíků. "V největší špičce před Vánoci očekáváme přepravu až 350 tisíc balíků," uvádí rozdíl mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Jako mezní termín pro podání balíku uvádí 18. prosince.

Podívejte se na přehled termínů, do kdy přepravci doporučují objednat si zboží:

Zdroj: Google, Data přepravců

"Je potřeba ale počítat s tím, že je to termín, do kdy je nutné předat zásilku České poště. Při objednávce v e-shopu je tak nutné připočítat čas, který potřebuje e-shop ke zpracování objednávky," vysvětlil Vitík.

Toto upozornění platí pro všechny termíny stanovené přepravci. Záleží tedy především na tom, za jak dlouho dokáže e-shop vydat zásilku k přepravě. Velké e-shopy obvykle nabízí službu garance doručení do Vánoc, za přepravce však odpovědnost neberou.