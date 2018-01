Kvůli Čapímu hnízdu pozval výbor exdetektiva. Chtěly to ANO a SPD

Mandátový a imunitní výbor si na úterý pozval bývalého detektiva Jiřího Komárka, řekl novinářům předseda poslaneckého klubu TOP 09 a člen výboru Miroslav Kalousek. Označil to za nehoráznost a věc, která výboru nepřísluší.

Další z členů výboru Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že pro pozvání Komárka hlasovali poslanci za ANO a SPD. Hledají se podle něj důvody, aby hnutí SPD změnilo názor a odmítlo vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Poslanec SPD Radek Rozvoral takovou interpretaci odmítá, hnutí podle něj chce mít co nejvíc informací.

Kalousek uvedl, že mandátovému výboru podobné usnesení nepřísluší. Připomněl, že Komárek je nepravomocně odsouzený. Výboru má podle Kalouska za úkol Komárek sdělit "cosi, co si kolegové přejí slyšet". "Připomínám, že výbor není orgán činný v trestním řízení ani soud, nepřísluší mu předvolávat si svědky," konstatoval.

Výborný řekl, že Komárek musí být kvůli výpovědi u výboru zbaven mlčenlivosti, což považuje za vysoce nereálné. "Působí to na mě, že hledáme důvody, aby se změnilo stanovisko SPD," uvedl. Poslanci Svobody a přímé demokracie zatím uvádějí, že se nic nezměnilo od posledního hlasování Sněmovny o vydání Babiše a Faltýnka, takže budou hlasovat pro.

Z vyjádření místopředsedy výboru za SPD Radka Rozvorala vyplynulo, že Komárkovo slyšení v imunitním výboru postoj poslanců hnutí Tomia Okamury k vydání Babiše a Faltýnka k stíhání nezmění. "Ovlivnit to nemůže, chceme mít jenom co nejvíce informací," řekl ČTK. Poslanci SPD chtějí, aby se případ Čapí hnízdo řádně vyšetřil. "My jsme připraveni hlasovat pro vydání obou dvou poslanců ve výboru i na plénu," zdůraznil Rozvoral.

Lidovci před koncem zasedání výboru uvedli, že mají od ANO příslib, že výbor stihne do 14:00 v úterý přijmout usnesení, zda oba poslance vydat. Podle Výborného jde o gentlemanskou dohodu i v rámci výboru, což potvrdil také Rozvoral. Člen výboru za Pirátskou stranu Jakub Michálek ale řekl, že dohoda později byla částečně relativizována. Pokud podle něho bude někdo dávat k věci nepříjemná veřejná vyjádření, někteří poslanci ANO se nebudou cítit být dohodou vázáni.

Komárek by podle předsedy pirátské frakce Michálka měl údajně mít kompromitující informace na vyšetřovatele případu Čapí hnízdo Pavla Nevtípila. Michálek na plénu připomněl, že Komárek byl nepravomocně odsouzen za nařčení policejního prezidenta Tomáše Tuhého z "brutálního" úniku informací.

Komárek je i po odchodu od policie povinen podle policejního zákona zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž se jako policista seznámil při plnění úkolů. Mlčenlivosti ho může zprostit ministr vnitra.