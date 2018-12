Kvůli dronům uzavřeli letiště v Londýně. Lidé spali i v letadlech

Londýnské letiště Gatwick bylo poprvé uzavřeno ve středu po 21. hodině britského času (22 hodin českého). "Po zprávách o přeletech dvou dronů přes letiště Gatwick bylo letiště uzavřeno od 21:03 do 3:01," uvedla správa letiště na twitteru.

Jenže ani poté letiště dlouho otevřené nezůstalo. Zhruba po 45 minutách zahlédli poblíž letiště znovu dron a ranvej byla opět uzavřena. Kdo s drony létal v zakázané zóně, vyšetřují policisté. Letiště zůstává ve čtvrtek ráno uzavřené.

"Radíme všem, kteří odlétají z Gatwicku nebo pro někoho ve čtvrtek pojedou na letiště, aby si ověřili stav svého letu," radí správa letiště.

Mnoho letů muselo být odkloněno na jiná letiště, což hlavně v předvánočním čase způsobuje velké problémy. Vzhledem k jejich vytížení nemohla všechna letadla pojmout ostatní londýnská letiště. Někteří cestující tak skončili v Manchesteru, Cardiffu, Paříži nebo Amsterdamu. Aerolinie se snaží přepravit pasažéry do Londýna. U dalších letů se očekávají zpoždění.

Linka společnosti EasyJet do Prahy, která měla startovat v 9 hodin, má podle stránek letiště odlétat nejdříve v půl dvanácté. Další dva lety poletí do Prahy dnes odpoledne.

Christopher Lister, který se do Londýna vracel z Kyjeva, zveřejnil fotografii na twitteru, na níž lidé spali v letadle. "Měli jsme v 21:45 přistát na Gatwicku. Přistáli jsme v Birminghamu. Ve 4 ráno jsme pořád v letadle, žádné jídlo ani informace od posátky. Nedovolili nám vystoupit. Všichni spí na sedadlech nebo na podlaze," napsal Lister.

