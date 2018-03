Kvůli jménu pro dceru museli před soud. Mohlo by jí zničit život

Dětská jména mohou vzbudit značnou kontroverzi. Nejen, že se na jméně pro dítě musíte shodnout se svým partnerem, ale když už se shodnete, soud může jméno zamítnout. Přesně to se stalo rodičům ve Francii. Soud jim nedovolil pojmenovat dceru tak, jak chtěli, protože by to podle žalobce mohlo ohrozit její budoucnost.

Své dceři chtěli rodiče říkat Liam. Francouzské vládě se ale nelíbilo, že pro dívku vybrali tradiční chlapecké jméno. Prý by to mohlo vyvolat genderovou zmatenost. Uvedl The Local.

Žalobce uvedl, že povolení takového jména není v nejlepším zájmu dítěte a mohlo by ohrozit jeho začlenění do společnosti. Pokud by rodiče nepřišli s novým jménem, vyzval soudce, aby jméno vybral sám.

Rodiče proti soudu bojují a hledají právní pomoc. Museli však posunout křtiny své dcery, dokud se spor nevyřeší.



Francie je známá velmi striktní legislativou, co se jmen týče. V minulosti soudy například zakázaly jména jako Nutella, Jahoda nebo Manhattan.