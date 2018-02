Kvůli nádorům dětem odstraňovali oči, odhalit je přitom může foťák!

Ročně v Česku onemocní 350 dětí vzácnými druhy nádorů. Problematický je u malých dětí především nitrooční nádor, kterým mohou onemocnět děti do pěti let. K jeho rozpoznání přitom postačí například jen fotoaparát s bleskem.

Ročně v Česku onemocní retinoblastem neboli nádorem oka zhruba osm až deset dětí - jedním z nich je i Magdalénka (1,5 roku), u které rodiče odhalili rakovinu v pravém oku.

"Zjistili jsme to v roce, kdy jí při přímém pohledu začalo pravé očičko ujíždět do vnějšího koutku a vlastně při roční prohlídce jsme to řekli naší pediatričce, která nás poslala na oční vyšetření," popsala maminka.

Nádor způsobuje vzácná mutace genu, příznakem je bělavý odraz v oku. Donedávna více než polovina případů končila odstraněním oka, díky nové metodě, kterou používají lékaři v pražské motolské nemocnici, je léčba ve většině případů úspěšná.

"Standardně se tato léčba u každého pacienta aplikuje zhruba tři až čtyřikrát do oka a umožňuje nám to až v devadesáti procentech zachránit očičko tomu malému pacientovi," sdělil primář Radek Pádr.

Podle maminky už se nádor zmenšil. "Teď se ho snaží pomocí laseru zajizvit. Pořád do jejích sedmi let je ještě riziko, že by se mohl vrátit, protože jde o zhoubný nádor a dokud se oči vyvíjejí, tak tam je stále riziko návratnosti," vysvětlila.

Zajímavostí je, že rodiče mohou nádor u svého dítěte odhalit docela jednoduchým způsobem a to pomocí mobilního fotoaparátu. Jednoduchý blesk prosvítí oční bulvu sítnice," vysvětlil lékař Karel Švojgr. Pokud má dítě nádor, objeví se bílý odlesk nádorových hmot.

Druhým nejčastějším příznakem nádoru oka je šilhání, velkým problémem ale je, že se nemoc u malých dětí často odhalí až v pokročilém stadiu.