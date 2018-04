Kvůli přepadení dodávky zastavili lupiči celou dálnici, stále prchají

Naprosto výjimečný případ, tak popisují zkušení kriminalisté případ, který teď vyšetřují policisté z Brna. Ti pátrají po lupičích, kteří kvůli přepadení dodávky s penězi údajně zastavili provoz na dálnici. To se podle všeho v minulosti nikdy nestalo. Pachatelé jsou na útěku už více než 40 hodin.

Takzvaným lupičům století z Evropské třídy v Praze ve velké míře drzosti zdatně konkuruje parta, která udeřila u Brna. Ta podle policistů v neděli v jednu ráno nezastavila jen dodávku, ale rovnou celý směr dálnice.

"My jsme dostali informaci o loupeži, ke které došlo na dálnici D46 ve směru na Olomouc na kilometru 8,4," uvedl mluvčí policie Pavel Šváb. Provoz je tam sveden do jednoho pruhu, právě toho lupiči využili. Nechali projet dodávku, ostatní auta zastavili a to samé o několik set metrů dál udělali i s dodávkou. Vše trvalo pár minut.

"Pokud se to skutečně odehrálo takhle, tak je to opravdu výjimečný případ," potvrdil bývalý kriminalista Jiří Brych.

Spousta řidičů vozí v autech bezpečnostní kamery. Policisté žádají, aby se jim ozvali řidiči, kteří místem v danou dobu projížděli a mohli by mít záznam související s případem.

Podle informací televize Nova dodávka patřila bezpečnostní agentuře. Kolik se z ní mělo ztratit a zda vůbec byli lupiči úspěšní, ale nechce policie komentovat.