Kvůli stávce v Německu se ruší stovky letů! Dotkne se to i Prahy

S výpadky spojů mají počítat zejména cestující na letištích ve Frankfurtu nad Mohanem, Mnichově, Kolíně nad Rýnem a Brémách. V Severním Porýní-Vestfálsku pak bude omezena i místní doprava.

Přerušit práci se chystá hlavně pozemní personál, největší letiště - tedy to ve Frankfurtu - počítá s problémy až do 18. hodiny. Zatím není jasné, jaké spoje jsou konkrétně v ohrožení, stávka se ale dotkne i Prahy.

"V současné době máme hlášeno šest zrušených zpátečních letů mezi Prahou a destinacemi v Německu. Konkrétně jde o dvě zpáteční linky do Mnichova, tři zpáteční linky do Frankfurtu a jednu do Kolína nad Rýnem," oznámil TN.cz mluvčí Letiště Václava Havla Roman Pacvoň.

"Je možné, že se to v průběhu dne bude ještě měnit, proto doporučujeme cestujícím, aby sledovali naše internetové stránky nebo stránky svého dopravce," dodal.

Stávky v Německu lze očekávat až do 13. dubna, v následujících dnech pak chtějí odbory zahájit třetí kolo jednání o vyšších platech. Požadují šestiprocentní nárůst pro více než dva miliony zaměstnanců na různých pozicích.