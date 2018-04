Kvůli téhle otázce neplatí výsledky přijímaček! Rodiče trnou strachy

V pátek dostali ředitelé gymnázií po celé republice dopis od společnosti Cermat, která zajišťuje jednotné přijímací zkoušky. "V testu pro 2. řádný termín z českého jazyka a literatury pro uchazeče o obory osmiletého studia je chybně ohodnocena úloha č. 12," stojí v mailu.

Ve zmíněné otázce měli žáci odpovídat na to, které z následujících slov obsahuje kořen skládající se čtyř hlásek? Kámen úrazu je přitom právě v hláskách. Kdyby se totiž ptali na písmena, byla by správná odpověď jen B, která je uváděna v klíči řešení. V případě hlásek to může být také odpověď C.

Odpověď B) zněla zabručel. Kořen slova je tedy čtyřpísmenné "bruč". V případě odpovědi C) rozběhla je kořen slova třípísmenné "běh", čte se ale "bjeh", což jsou čtyři hlásky. Správné odpovědi z hlediska hlásek tedy mohou být opravdu dvě.

Zatím není jasné, kolika dětí se přepočítání dotkne. Ředitelé gymnázií, kteří ještě nevyhlásili výsledky, byli Cermatem požádáni, aby je nezveřejnili. Žáci tak musí počkat, jak všechno dopadne, podle ministra školství by se ale přijímačky nemusely opakovat.

Na sociálních sítích se mezi rodiči zvedla vlna nevole vůči Cermatu. Nechápou, jak je možné, že taková chyba ušla dvěma kontrolním komisím. Spolu s dětmi tak trnou strachy, jestli přepočítání výsledků neovlivní pořadí po přijímačkách.

Celý dopis ředitele Cermatu:

"Nám už jedna škola potvrdila přijetí, tak jsme zvědavi, jestli to po víkendu odvolají. Působí to dost chaoticky," stěžuje si na facebooku David. "A jednu větu, třeba 'promiňte, je nám to líto' by asi ego těch jazykoznalců neuneslo. Nemluvě o pravopisu výše uvedeného sdělení," rozčiluje se Jaromír.