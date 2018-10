Na oslavu těhotenství se nechala tetovat, o dítě kvůli tomu přišla

Po návštěvě tetovacího salonu se mladé ženě dostala do těla infekce a ta zasáhla míchu. V nemocnici museli lékaři dívce podávat silná antibiotika, jinak by zemřela. “Musela jsem brát hodně léků, kvůli tomu jsem ale potratila a přišla tak o svého synka,“ sdělila podle portálu Daily Mail Buitragová na sociálních sítích.



Tím to ovšem neskončilo. Kvůli infekcí poškozené míše už dívka nebude nikdy chodit. “Bylo to hodně těžké. Když jsem opustila nemocnici, potřebovala jsem pomoci, když jsem sesedala nebo nasedala na kolečkové křeslo. Ale moje maminka na to nebyla dost silná,“ popsala dívka.



Ještě ji čekají další lékařské zákroky, už teď má ale potíže zaplatit dřívější lékařské účty. Ty již přesáhly částku v přepočtu sto tisíc korun. Nyní se spolu se svými přáteli snaží najít cestu, jak náklady uhradit a vrátit se znovu do života.

