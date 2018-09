Byl tak tlustý, že nemohl mít sex! Za pár měsíců zhubl přes sto kilo

Američan Stephen Ringo, jemuž se rozpadlo manželství, protože byl příliš tlustý na to, aby provozoval sex, prošel proměnou. Muž, který vážil téměř 185 kilogramů, shodil více než polovinu své váhy a cítí se jako nový člověk.

Osmatřicetiletý Ringo z Johnson City v Tennessee, který se živí jako programátor, měl problém si přes břicho obout i ponožky. Byl skoro tak vysoký jako široký. “Moje kalhoty měly metr a půl kolem pasu, jsem vysoký 170 centimetrů,“ srovnal Ringo pro portál Mirror.



Kvůli nadváze trpěl i jeho milostný život, což vedlo k rozpadu manželství v roce 2016. “Je na místě říci, že má nadváha zničila moje manželství. Vztah s mou ženou se pomalu zhoršoval s tím, jak moje váha rostla. Měl jsem deprese a to vytlačilo jakoukoliv intimitu. Zničilo to můj sexuální život,“ popsal Ringo.



Věděl, že musí přehodnotit svůj život a pustit se do změn. Muž, který si dříve dal na oběd dva hamburgery, dvoje velké hranolky, dvě velké koly a jako chuťovku ještě 20 kuřecích nuget, za dva roky zhubl sto kilo.



Začátky ale nebyly lehké. Když v říjnu 2016 vešel do tělocvičny a uvědomil si, jak jeho tělesná kondice uvadla, málem to vzdal. Dříve se totiž věnoval silovému trojboji. Přemohl se, nasadil speciální dietu a do posilovny začal chodit každý den.



Píle se mu nakonec vyplatila. “Že jsem se zbavil nadváhy, mi změnilo život. I něco tak jednoduchého, jako je nasazení ponožek, je pro mne obrovský postup. Zůstalo mi ale hodně volné kůže. Rád bych se jí zbavil, ale operace je dost drahá, takže to teď není mou prioritou,“ přiblížil svou proměnu Ringo.



Na YouTube si založil vlastní kanál, jeho videa si můžete prohlédnout zde.