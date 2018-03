Kvůli vichru lidé prchali z postelí, mrazivé rekordy hlásí 49 stanic

Na třetině českých meteostanic naměřili odborníci nejmrazivější teploty za posledních 30 let. Absolutní rekord si rozdělily dvě - Luční bouda v Krkonoších a Šerák v Jeseníkách. Hasiči v Olomouckém kraji pak stále odstraňují následky řádění vichřice. V noci museli navíc evakuovat penzion, protože hrozilo, že se na něj zřítí strom.

Jak na Luční boudě, tak na Šeráku v noci na pondělí naměřili -16,9 stupně Celsia. Bylo tak ještě o téměř jeden stupeň chladněji než v noci na neděli. Rekordy padly na 49 stanicích ze 147, kde se měří alespoň třicet let.

A obyvatele trápil nejen mráz, ale stále také silný vítr. Lesy České republiky začaly se sčítáním škod, ale jde to zatím pomalu. V řadě oblastí jsou totiž stromy stále nestabilní, jsou v období vegetačního klidu, promrzlé a tak k jejich zlomení stačí menší vítr než v létě. Například v Královéhradeckém kraji hasiči hlásí za víkend skoro 300 výjezdů, to je desetkrát tolik, než běžný průměr. Ve valné většině to byla pomoc při likvidaci popadaných stromů a stržených drátů elektrického vedení.

Například silnice u Babí u Náchoda nebo v Sedloňově v Orlických horách museli hasiči kvůli popadaným stromům uzavřít. Vinou počasí se stalo také několik desítek dopravních nehod.

Hasiči museli také evakuovat penzion v Loučné nad Desnou. V něm bylo tou dobou ubytováno 23 hostů a hrozilo, že na něj spadne nebezpečně nakloněný strom. Nejprve tedy pomohli s evakuací. Majitel penzionu hostům zajistil náhradní ubytování.

Když byli lidé v bezpečí, začali hasiči řešit zabezpečení nahnutého stromu. Velitel zásahu nakonec rozhodl, že ho uvážou k dalšímu - zdravému. Celý zásah totiž nestále komplikoval velmi silný vítr.

Likvidace následků v regionu bude pokračovat celý den. Zprůjezdnění některých lesních úseků, které stále blokují desítky popadaných stromů, už ale bude v režiii zejména pracovníků lesů. Ti čekali, až se počasí umoudří a zasažená oblast nebude tolik nebezpečná. Ještě včera tam totiž hrozil pád dalších stromů.

Dnes by už měla být situace ale klidnější. Výstraha před velmi silným větrem, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, přestala platit v neděli úderem osmé hodiny večer.

Podívejte se na reportáž: