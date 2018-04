Láďa po vyřazení šokoval: "Neměl jsem v SuperStar co dělat!"

Už od začátku soutěže Láďa ohromil české i slovenské publikum svým talentem, ale také optimismem, s nímž přistupoval k těžké životní situaci. S matkou, která je po mozkové obrně, žije v otřesných podmínkách.

reklama

Lacimu ale pomohli diváci SuperStar, které jeho příběh zaujal. Rodině poslali téměř milion korun na nové bydlení a doufali, že talentovaný zpěvák to dotáhne alespoň do finále pěvecké soutěže. To se ale nestalo a Láďa skončil v TOP 40.

Píseň Get Lucky od Daft Punk se Láďovi příliš nepovedla a porota ho poslala domů. "Nejdřív jsem se z písničky radoval. Ale když jsem s ní začal pracovat, už mi tak lehká nepřipadala. Výšky jsem nevytáhl. Ale upřímně bych si přál úplně jinou píseň," přiznal.

Laci si ale z vyřazení nic nedělal. "Je to skvělý pocit, být mezi nejlepšími 40 zpěváky v Česku a na Slovensku. Po tomto vystoupení si ale myslím, že jsem tu už dávno neměl co dělat," prohlásil po duelu.

Kromě optimismu ukázal Láďa i skromnost. "Je asi pravda, že tady dělám show, bavím lidi, hraju od dvou ráno. Ale je to hlavně pěvecká soutěž a dneska jsem to hodně pokazil - tak moc, že už jsem měl být venku," uvedl a ocenil také svoji parťačku v duelu Kristýnu: "Je skvělá, klobouk dolů."

Podívejte se na Láďovo poslední vystoupení:

Co dalšího Láďa prozradil o své kamarádce? A jaké to bylo, bojovat proti dívce, kterou zná? Celý rozhovor najdete na Nova.cz! Pokud jste nestihli poslední díl, můžete si ho pustit na NovaPlus. Všechny epizody jsou ke zhlédnutí na VOYO.

ČTĚTE TAKÉ:

Novodobá pohádka: Rozhodnutí dívky ze SuperStar, které vás dojme! Udělali byste to samé?

Porota se začíná vybarvovat! Kdo je nejobávanějším členem?