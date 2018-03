Láďa získal srdce poroty i diváků. Dočkal se zázraku, ve který doufal

V sobotu večer jste mohli sledovat premiérový díl pěvecké show SuperStar, který byl plný emotivních momentů. Mezi nejsilnější z nich přitom patřilo vystoupení teprve sedmnáctiletého fotbalového rozhodčího Ladislava Angyala z Komárna, se kterým se život příliš nemazlil.

Do soutěže se Ladislav přihlásil proto, aby změnil svůj život od základů. Jeho maminka je po mozkové obrně a žijí v otřesných podmínkách, ze kterých by je výhra v SuperStar mohla dostat. "Mým životním snem je to, abych neměl takový život, který jsem měl v dětství, a aby moje děti neměly takový život, jaký jsem měl já," přiznal Ladislav a jedním dechem dodal, že by moc rád pomohl i své mamince.

Více o životě Ládi a jeho maminky zde:

Zabodovat u poroty se rozhodl svou vlastní písničkou a to se mu opravdu povedlo! Jeho chytlavá "Pošta" se lidem zaryla pod kůži, svou bezprostředností a laskavostí všechny naprosto odboural. "Nikdy jsem nezažil takovou energii, ty jsi podle mě čisté dobro," chválil ho Ben Cristovao. "Už teď jsem tvůj otrok!" přidal se i další z porotců Matěj Ruppert.

Tímto vystoupením všechny odrovnal:

A své publikum získal Láďa i mezi diváky. Sociální sítě začaly zaplavovat dojemné vzkazy, lidé jsou rozhodnutí mu pomoct, i kdyby nevyhrál. "Zaslouží si se mít krásně a rád bych tímto nějak pomohl (finanční částkou). Chce byt, kde bude s mamkou, tohle se mu může vyplnit, už jen tímto příspěvkem," myslí si Jiří.

"Myslím si, že si oba zaslouží lepší bydlení, které by jim pomohlo na jejich životní cestě. Je škoda, že už není pořad Mise nový domov. Veliký respekt před Laďou a jeho maminou. POŠTA," přidává se Michal. "Snad mu to vyjde, zpívat pro děti je nádherné a takových lidí není nikdy dost co to dělají srdcem," přeje Láďovi výhru Lada.

A podobných přání je mnohem více! Někteří lidé dokonce nakontaktovali soutěžícího napřímo - prostřednictvím sociálních sítí - a ptají se ho na číslo účtu. V takový zázrak fotbalový rozhodčí snad ani nedoufal. Lidem jeho osud prostě není lhostejný a nyní mu drží palce, aby postoupil co nejdál!

Nestihli jste poslední díl SuperStar? Epizodu si můžete zdarma pustit na NOVA Plus, všechny díly jsou ke zhlédnutí na VOYO.