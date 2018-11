Ladislava čekal šok! Na banánech našel kuklu, čeká, co se vylíhne

Když se Ladislav s manželkou vypravil v neděli do obchodu v Jaroměři pro banány, netušil, co všechno si koupil. "Na jednom z nich jsme objevili zakuklenou larvu obalenou pavučinami. Banány pochází z Panamy," napsal do redakce Tn.cz.

Ačkoli jiného by možná podobná zkušenost vystrašila, Ladislav zachoval chladnou hlavu. "Larvu jsme nezničili, vložili jsme ji do prázdného terárka, tak uvidíme, co se z toho vylíhne," dodal.

Nemusí se ale bát, že by se jim v bytě zničehonic vylíhl jedovatý pavouk. Podle entomologa Aleše Bezděka z Akademie věd se jedná o zámotek motýla. "Na banánech dělá zámotky hned několik druhů motýlů. Asi nejznámější je Antichloris viridis - jeho housenka je chlupatá, poměrně velká, kukla mívá tak 15 mm. Ale v úvahu připadají i další druhy motýlů," vysvětlil.