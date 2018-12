Láska jako z pohádky! Poznali se den po narození, za 30 let se vzali

Jemma a Daniel se oba narodili v porodnici v Melbourne jen pár hodin po sobě. Jejich matky, které měly společný pokoj, si rychle padly do oka, a tak se začaly přátelit také jejich děti. Jemma a Daniel jsou spolu vyfoceni už jediný den po narození, píše portál Daily Mail.

Až do svých deseti let byli téměř nejlepšími přáteli a stále se vídali, přestože jejich rodiny bydlely v jiných městech. "Naše mámy pořád udržovaly kontakt a často se navštěvovaly, dokud nám nebylo asi devět nebo deset. Pak jsme se vydali každý svou cestou," popsala Jemma.

Příběh zamilovaného páru měl ale teprve začít. V roce 2013 Jemma narazila na instagramovou stránku kadeřnictví, které vlastnila Danielova sestra Rhiannon. "Začala jsem ji sledovat a nedlouho potom jsem našla Daniela na facebooku. Začali jsme si psát," vypráví Jemma.

Brzy poté se objednala k Rhiannon do salónu. A protože kadeřnictví se nachází hned vedle domu, kde Danielova rodina bydlela, rozhodl se i on za svou starou kamarádkou zastavit. Jemma ale byla zrovna uprostřed barvení vlasů. "Chtěl mě políbit na tvář, ale skončil s barvou na klobouku," směje se.

Danielova matka pak naléhala, aby si po letech udělali znovu společnou fotku. To vedlo k prvnímu rande a od té doby už byli nerozluční. Po dvou šťastných rocích požádal Daniel svou vyvolenou o ruku. Svatba se konala v dubnu 2017 a následujícího dne se nastěhovali do nového domu.

Tím ale jejich pohádka neskončila. Třicet let poté, co se jako miminka poprvé setkali, přivedou na svět vlastního potomka. Narodit by se měl v březnu 2019. "Všichni si myslí, jak není náš příběh šílený. Já si ale myslím, že jsme pro sebe byli stvořeni," uzavřela Jemma.