Začíná hon na léčitele. Nový zákon je má dostat pod kontrolu

V současnosti jsou léčitelé takřka nepostižitelní. Proto ministerstvo zdravotnictví přišlo s návrhem zákona, který by měl vyjít vstříc pacientům a zajistit jim ochranu. "Dnes lidé bohužel tuto ochranu dostatečně nemají. Léčitel nevede zdravotnickou dokumentaci o tom, co klientovi poskytuje za služby, a ten se tak nemůže zpětně bránit, pokud ho léčitel poškodí," uvedla pro TV Nova mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

"Návrh zákona o léčitelských službách nastavuje pro léčitele jasná pravidla. Klíčové je, aby se každý, kdo bude chtít léčitelské služby poskytovat, musel zaregistrovat," vysvětlila Štěpanyová.

Podle návrhu zákona bude léčitel povinen informovat pacienta o ceně léčitelských služeb před jejich poskytnutím a vystavit písemné potvrzení o zaplacení. Dále bude muset uvést údaje o provozní době a opatřit místo pro poskytování služeb.

Zásadní podmínkou je, aby léčitel vedl záznamy o poskytovaných léčitelských službách, z nichž musí být zřejmé zjištěné údaje o zdravotním stavu klienta a o poskytované činnosti. Léčitelem by podle tohoto zákona mohl být pouze trestně bezúhonný člověk, který dostal od krajského úřadu oprávnění k poskytování léčitelských služeb.

Pokud léčitel způsobí pacientovi škodu, ať už nesprávnou informací nebo škodlivou radou, bude povinen poškozeného vyplatit. Při neoprávněné činnosti mu navíc hrozí pokuta až milion korun.

"Zákon je nyní v připomínkovém řízení a jeho znění se ještě může změnit," napsala mluvčí. "Nyní skončilo vnitřní řízení. Do vnějšího připomínkového řízení bude materiál odeslán do konce listopadu. Vládě by měl být návrh zákona předložen přibližně do půlky ledna," dodala.