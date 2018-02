Výbuch v Leicesteru! Hoří obchod, čtyři lidé jsou v kritickém stavu

"Mimořádná událost v ulici Hinckley. Všechny záchranné složky jsou v současnosti na místě. Část ulice Hinckley a celá ulice Carlisle byly uzavřeny. Prosím, vyhněte se oblasti," informovala leicesterská policie na twitteru.

reklama

Svědkové popsali, že vybuchla večerka sítě Londis, která se nachází u autobusové zastávky. Fotky a videa na sociálních sítích ukazují celý dům v plamenech. Příčina exploze zatím není známa, prvotní zprávy ale hovoří o výbuchu plynu, píše portál Daily Mail.

Čtyři lidé byli přijati do nemocnic s těžkými zraněními, jsou v kritickém stavu. "Moc detailů zatím nevíme, spekuluje se o výbuchu plynu. Nejspíš je někdo zraněn, to ale nemám potvrzené. Celý můj dům se začal třást. Byla to obrovská exploze - ať už ji způsobilo cokoliv," napsala uživatelka Applepearmama na twitteru.

"Kolem sedmé večer jsme slyšeli hrozně silnou explozi. Bylo to docela děsivé. Když jsme se podívali z okna, viděli jsme obrovské množství kouře a za pár sekund masivní oranžové plameny," uvedl muž, který v oblasti bydlí. Asi 60 domů v blízkosti muselo být evakuováno.

Fire burns following 'massive explosion' in Leicester pic.twitter.com/lZL6MSA6ug — Formerly Brightly5 (@Brightly50) 25. nora 2018

Hasiči se snaží oheň uhasit, policisté mezitím zjišťují podrobnosti o tom, co se stalo. Podle svědků ale hoří i byt, který se nacházel nad večerkou, a záchranáři hledají oběti v sutinách.