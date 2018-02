Lékař-vrah chce na svobodu! Zabil milenku, po smrti se mu pomstila

Lékař Vladimír Mikuš, který si odpykává 14letý trest za vraždu milenky, nevzdává snahu dostat se předčasně na svobodu. Jeho žádostí o podmínečné propuštění se opět zabývá soud. Loni ji přitom zamítl. Muž zavraždil svou milenku a tělo hodil v bedně do Orlické přehrady. A skoro by mu to bývalo možná i vyšlo, kdyby o sobě milenka nedala znovu vědět.